Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag behauptet

Die Aktie von Zalando hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 23,56 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Zalando-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 23,73 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,52 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.432 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 70,12 Prozent zulegen. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,95 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,08 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,82 EUR.

Zalando gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 2,84 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

