Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag billiger

15.08.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 23,37 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,15 EUR -0,35 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie notierte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 23,37 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,23 EUR nach. Bei 23,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 238.414 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 71,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,82 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
12.08.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
11.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
12.08.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
11.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Zalando BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

