Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie
Brenntag SE-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Brenntag SE-Aktie
Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag nordwärts

15.09.25 12:09 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 25,56 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 25,56 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,74 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 301.092 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Mit einem Zuwachs von 56,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 16,35 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 37,82 EUR.

Zalando veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,35 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

