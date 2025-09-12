Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 25,56 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 25,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,34 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 580.841 Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.09.2024 Kursverluste bis auf 21,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,82 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,84 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal

Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Zalando-Aktie mit Buy

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren gekostet