Blick auf Aktienkurs

Zalando Aktie News: Zalando am Mittag gefragt

18.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 27,04 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
27,30 EUR 1,31 EUR 5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 27,04 EUR. Bei 27,30 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 722.643 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. 48,22 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,82 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,84 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,34 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

