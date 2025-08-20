Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag nahe Vortagesschluss

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Zalando-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 24,33 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Zalando-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 24,33 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 24,45 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,26 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.793 Zalando-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 39,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,95 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,89 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

