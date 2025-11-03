Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit negativen Vorzeichen

Kurs der Zoom Communications

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 85,92 USD.

Die Zoom Communications-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 85,92 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 85,26 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 87,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 412.250 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Communications-Aktie 7,98 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 25,03 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 23.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie.

