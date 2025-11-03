DAX24.121 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,45 -3,0%Nas23.817 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1517 -0,2%Öl64,59 -0,7%Gold4.019 +0,4%
Blick auf Zoom Communications-Kurs

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Nachmittag ins Minus

03.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 86,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
75,26 EUR 1,01 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zoom Communications-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 86,90 USD nach. Im Tief verlor die Zoom Communications-Aktie bis auf 86,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,40 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 132.606 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD ab. Mit Abgaben von 25,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Communications ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Zoom Communications möglicherweise am 23.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie.

Redaktion finanzen.net

