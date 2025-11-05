DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.566 +0,9%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1492 ±0,0%Öl63,54 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gibt am Mittwochabend nach

05.11.25 20:23 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 83,22 USD.

Die Zoom Communications-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 83,22 USD. Bei 83,22 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 84,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 246.247 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Abschläge von 22,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Zoom Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Zoom Communications dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zoom Communications

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

