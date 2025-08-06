Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zoom Communications hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Zoom Communications-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 71,54 USD.

Mit einem Kurs von 71,54 USD zeigte sich die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Communications-Aktie bei 72,00 USD. Die Zoom Communications-Aktie sank bis auf 71,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 40.958 Zoom Communications-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 29,69 Prozent Plus fehlen der Zoom Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Zoom Communications am 21.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent auf 1,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.08.2025 veröffentlicht. Zoom Communications dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,61 USD je Aktie aus.

