Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Abend ins Minus

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 79,34 USD ab.

Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 79,34 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Communications-Aktie bis auf 79,27 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 257.345 Zoom Communications-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD. Mit Abgaben von 18,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Zoom Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.08.2025 äußerte sich Zoom Communications zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie.

