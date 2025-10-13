DAX24.361 +0,5%Est505.559 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.637 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

13.10.25 16:08 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Zoom Communications zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 80,25 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zoom Communications
69,82 EUR -1,51 EUR -2,12%
Die Zoom Communications-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 80,25 USD. Der Kurs der Zoom Communications-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,75 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Zoom Communications-Aktie ging bis auf 80,08 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,59 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 65.772 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,61 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,41 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Communications einen Umsatz von 1,16 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

