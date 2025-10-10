Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagabend mit KursVerlusten
Die Aktie von Zoom Communications gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 80,16 USD nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 3,1 Prozent auf 80,16 USD. Die Zoom Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,72 USD ab. Bei 82,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 618.474 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.
Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 15,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Mit einem Kursverlust von 19,65 Prozent würde die Zoom Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Zoom Communications gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Zoom Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,85 USD je Aktie belaufen.
