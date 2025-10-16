Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 79,62 USD.

Das Papier von Zoom Communications legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 79,62 USD. In der Spitze legte die Zoom Communications-Aktie bis auf 80,62 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,90 USD. Bisher wurden heute 315.908 Zoom Communications-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 92,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,41 USD ab. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 23,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 21.08.2025 legte Zoom Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,22 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.

