Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 78,93 USD.

Der Zoom Communications-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 78,93 USD. In der Spitze fiel die Zoom Communications-Aktie bis auf 78,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 79,78 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 304.343 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Mit einem Zuwachs von 17,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 64,41 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 22,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zoom Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.08.2025 legte Zoom Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Communications einen Umsatz von 1,16 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,85 USD je Aktie belaufen.

