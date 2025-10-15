Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 79,64 USD.

Das Papier von Zoom Communications konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 79,64 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 79,87 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 79,78 USD. Zuletzt wechselten 41.761 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 64,41 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.08.2025. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Zoom Communications veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

