Zoom Communications im Fokus

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Zoom Communications am Nachmittag zu

16.10.25 16:08 Uhr
16.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zoom Communications zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 80,52 USD.

Zoom Communications
Das Papier von Zoom Communications konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 80,52 USD. Der Kurs der Zoom Communications-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,62 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 79,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.581 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 92,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zoom Communications-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 64,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Verlust von 20,01 Prozent wieder erreichen.

Für Zoom Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,22 Mrd. USD gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Zoom Communications-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

