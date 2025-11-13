Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Donnerstagabend billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 83,64 USD.

Die Zoom Communications-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 83,64 USD abwärts. In der Spitze fiel die Zoom Communications-Aktie bis auf 83,51 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 287.223 Zoom Communications-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Kursplus von 10,93 Prozent wieder erreichen. Bei 64,41 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,99 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Zoom Communications veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 23.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

