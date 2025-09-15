Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Abend ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 85,34 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 85,34 USD. Die Zoom Communications-Aktie legte bis auf 85,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 84,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Communications-Aktien beläuft sich auf 345.073 Stück.

Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,72 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 64,41 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 32,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Zoom Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.08.2025 legte Zoom Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Zoom Communications 1,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Einer der letzten Tipps von Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: Anleger haben es heute schwerer, reich zu werden - so klappt es trotzdem