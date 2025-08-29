Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zoom Communications im Blick

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Zoom Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 85,99 USD.

Die Zoom Communications-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 85,99 USD. Die Zoom Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,43 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 123.267 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 7,32 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Zoom Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie.

