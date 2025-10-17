Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 79,76 USD an der Tafel.
Die Zoom Communications-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 79,76 USD. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Communications-Aktie sogar auf 80,04 USD. Zwischenzeitlich weitete die Zoom Communications-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 79,28 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,30 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 35.152 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,78 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD. Abschläge von 19,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Zoom Communications-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.08.2025. Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zoom Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.
Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
