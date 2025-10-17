DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1670 -0,2%Öl61,29 +0,4%Gold4.227 -2,3%
Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken
TKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang der Marine-Tochter wissen müssen
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Abend an Fahrt

17.10.25 20:23 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 80,05 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
67,23 EUR -0,53 EUR -0,78%
Um 20:08 Uhr stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 80,05 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zoom Communications-Aktie bei 80,12 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 79,30 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 213.361 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (64,41 USD). Mit Abgaben von 19,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Communications-Aktie in Höhe von 5,85 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Einer der letzten Tipps von Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: Anleger haben es heute schwerer, reich zu werden - so klappt es trotzdem

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

