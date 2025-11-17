DAX23.553 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 +0,9%Nas22.910 ±0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1600 -0,2%Öl64,33 +0,1%Gold4.071 -0,2%
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Kurs der Zoom Communications

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Montagnachmittag ins Minus

17.11.25 16:08 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Montagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 83,69 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
72,50 EUR 0,72 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 83,69 USD. Im Tief verlor die Zoom Communications-Aktie bis auf 82,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,57 USD. Von der Zoom Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.684 Stück gehandelt.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Communications-Aktie 10,86 Prozent zulegen. Bei 64,41 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,04 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zoom Communications 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Zoom Communications wird am 24.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zoom Communications

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen