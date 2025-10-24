Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagnachmittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Zoom Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 83,88 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 83,88 USD. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Communications-Aktie sogar auf 83,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Communications-Aktien beläuft sich auf 49.419 Stück.

Bei 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 9,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 23,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Zoom Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

