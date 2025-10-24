DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.246 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl65,98 ±0,0%Gold4.114 -0,3%
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Freitagabend fester

24.10.25 20:23 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Freitagabend fester

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zoom Communications konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 85,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
71,18 EUR 0,72 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 85,13 USD zu. In der Spitze legte die Zoom Communications-Aktie bis auf 85,15 USD zu. Bei 83,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 402.534 Zoom Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 64,41 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,34 Prozent würde die Zoom Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zoom Communications am 21.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,22 Mrd. USD – ein Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Communications 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

In der Zoom Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

