Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 82,70 USD nach oben.

Das Papier von Zoom Communications legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 82,70 USD. Den Tageshöchststand markierte die Zoom Communications-Aktie bei 83,97 USD. Bei 83,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 341.122 Zoom Communications-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zoom Communications-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,41 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 22,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Zoom Communications ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,22 Mrd. USD gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Communications einen Gewinn von 5,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

