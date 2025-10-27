Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Nachmittag fester

Kurs der Zoom Communications

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 86,28 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,4 Prozent auf 86,28 USD. In der Spitze legte die Zoom Communications-Aktie bis auf 86,62 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 86,62 USD. Bisher wurden via NASDAQ 292.336 Zoom Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 7,53 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 64,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 33,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Zoom Communications ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil

Amazon-Aktie dennoch etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen