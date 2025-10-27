Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Montagabend an Boden

Zoom Communications im Fokus

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 85,34 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Zoom Communications-Papiere um 20:08 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze legte die Zoom Communications-Aktie bis auf 86,62 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Communications-Aktien beläuft sich auf 561.104 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. 8,72 Prozent Plus fehlen der Zoom Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 64,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 32,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Zoom Communications-Aktie.

Zoom Communications veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Communications ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,22 Mrd. USD gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

