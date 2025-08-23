Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagnachmittag gesucht

So bewegt sich Zoom Communications

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 81,42 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Zoom Communications-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 82,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,29 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 127.133 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Bei 92,78 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Kursplus von 13,95 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Für Zoom Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.08.2025 lud Zoom Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.

