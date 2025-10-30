Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Abend fester

DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.761 -2,2%Euro1,1569 -0,3%Öl64,71 -0,3%Gold4.020 +1,9%
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Zoom Communications. Zuletzt wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 84,74 USD nach oben.

Die Zoom Communications-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 84,74 USD. Die Zoom Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,46 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 82,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 335.108 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 64,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Zoom Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

