Zum letzten Mal mit Watzke

Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang einstecken müssen.

Im Tagesgeschäft (Ebitda) wurden knapp 116 Millionen Euro verdient, was fast 23 Prozent weniger war als ein Jahr zuvor, wie der im SDAX notierte Fußball-Erstligist BVB am Freitag mitteilte. Der Jahresüberschuss brach sogar um 85 Prozent auf 6,5 Millionen Euro ein. Zugleich verhalfen etwa höherer Werbeerlöse zu einem Rekordumsatz. So stieg der Konzernumsatz um 3,3 Prozent auf 526 Millionen Euro. Da die Transferentgelte aber geringer ausfielen, sank die sogenannte Bruttokonzerngesamtleistung um 7,7 Prozent auf knapp 590 Millionen Euro.

Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 26. September präsentieren.

Die BVB-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,28 Prozent auf 3,62 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)