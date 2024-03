Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Abschläge

S&P 500-Performance

Der S&P 500 zeigte sich am zweiten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Dienstag tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1,02 Prozent schwächer bei 5.078,65 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 43,033 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,417 Prozent schwächer bei 5.109,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.130,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.056,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.114,54 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 05.02.2024, bei 4.942,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4.567,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 4.045,64 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,08 Prozent. Bei 5.149,67 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.682,11 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Target (+ 12,02 Prozent auf 168,58 USD), DaVita HealthCare Partners (+ 7,09 Prozent auf 134,65 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5,54 Prozent auf 18,10 USD), Citizens Financial Group (+ 5,23 Prozent auf 33,60 USD) und Zions Bancorporation (+ 4,54 Prozent auf 40,95 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-98,38 Prozent auf 0,00 USD), Albemarle (-17,87 Prozent auf 109,40 USD), First Republic Bank (-10,53 Prozent auf 0,04 USD), Qorvo (-5,76 Prozent auf 113,29 USD) und Intel (-5,37 Prozent auf 43,16 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 28.598.275 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,847 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 252,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

