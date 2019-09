Massive Kurszielanhebung für die Amazon-Aktie: So hoch kann es noch gehen

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt höher -- Dow beendet Handel im Plus -- thyssenkrupp vor DAX-Abstieg -- Bayer: Kein illegales Vorgehen bei Monsanto-Kritikerlisten -- Slack, Brenntag im Fokus

UBS krempelt Investmentbank um. Facebook bietet Verlagen bezahlte Video-Partnerschaften an. Regulierer warnen vor Libra. ING Group sieht sich nach Übernahmen um. Commerzbank-Finanzchef wechselt zur Danske Bank. E.ON kündigt Zwangsabfindung der innogy-Aktionäre an. Evonik investiert in chinesisches Startup. Johnson will neue Abstimmung über Neuwahl.