RATING/Frankreich immer stärker unter Druck: Moody's droht mit Abstufung

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Regierung gerät immer stärker unter Druck: Nach der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) äußerte sich innerhalb kurzer Zeit auch der zweite der drei wichtigsten Bonitätsbewerter kritisch. Zwar senkte Moody's am späten Freitagabend nur den Ausblick von "stabil" auf "negativ" und drohte damit eine Abstufung der Kreditwürdigkeitseinstufung lediglich an. S&P hatte diese vor einer Woche hingegen vollzogen. Trotzdem dürfte dieser Schritt bereits ausreichen, um die Gefahr einer steigenden Zinslast bei neu auszugebenden Staatsanleihen zu erhöhen./he