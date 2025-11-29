DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.490 +0,1%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Aktienanalysen der Woche: Palo Alto, Rheinmetall & Dell

29.11.25 17:00 Uhr

Aktienanalysen der Woche: Palo Alto, Rheinmetall & Dell


In dieser Woche nehmen wir drei Aktien unter die Lupe, die zwar in völlig unterschiedlichen Branchen unterwegs sind, aber eines gemeinsam haben: Sie stehen im Zentrum tiefgreifender technologischer und geopolitischer Veränderungen. Während Palo Alto Networks mit KI-gestützten Plattformen und gezielten Übernahmen versucht, den immer komplexeren Bedrohungslagen in der Cybersicherheit einen Schritt voraus zu bleiben, kämpft Rheinmetall mit einem völlig anderen Umfeld – einem, das von geopolitischen Spannungen, Rekordaufträgen, aber auch erhöhter politischer Unsicherheit geprägt ist. Und auf der anderen Seite drängt Dell mit voller Kraft in die neue Ära der KI-Infrastruktur, wo High-Performance-Server und GPU-optimierte Systeme den Konzern zu neuen Rekordzahlen treiben.


Drei Unternehmen, drei Märkte, drei Storylines – aber alle mit Themen, die die nächsten Jahre prägen werden: KI-Durchbrüche, Sicherheitsarchitekturen der Zukunft und globale Aufrüstung. Genau deshalb lohnt ein genauer Blick auf die aktuellen Zahlen, die strategische Ausrichtung und das Chartbild jedes dieser Schwergewichte. In den folgenden Analysen erfährst Du, wo Chancen liegen, welche Risiken Anleger im Blick behalten sollten – und wie stark die drei Aktien wirklich das Potenzial haben, ihre jeweiligen Märkte weiter anzuführen.


Palo Alto Networks (PANW):


Palo Alto Aktienanalyse



Rheinmetall (RHM):


Rheinmetall Aktienanalyse




Dell (DELL):


Dell Aktienanalyse




 


