2 beste Krypto-Presales im November: Solana-Entwickler Mert erklärt Hype-Faktor

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Trotz der aktuellen Schwäche am Gesamtmarkt richtet sich der Blick vieler Anleger weiterhin auf neue Projekte, die Chancen auf überdurchschnittliche Renditen eröffnen könnten. Ein Entwickler aus dem Solana-Ökosystem betont dabei, dass vor allem ein Faktor entscheidend für nachhaltige Aufmerksamkeit ist. Hier gehen die falschen Analysten falsch vor und schauen auf Faktoren, denen eigentlich nicht die große Bedeutung zukommt.

Genau zwei Krypto-Presales rücken im November 2025 in dieses Muster, da sie sowohl ein technologisches Narrativ als auch ein markantes Story-Momentum bedienen, und damit möglicherweise früh Kapital anziehen.

Worauf müssen Anleger also achten, wenn sie der Argumentation des Solana-Entwicklers Mert Mumtaz folgen?

Solana-Entwickler: Hype ist der Wachstumstreiber

Merts Analyse rückt einen Punkt in den Mittelpunkt, der im Krypto-Sektor oft übersehen wird: Märkte bewegen sich nicht primär aufgrund nüchterner Kennzahlen, sondern durch zugespitzte, emotional aufgeladene Erzählungen. Seine These lautet, dass Buybacks, Einnahmen oder technische Kennziffern wie TPS und Latenzen zwar eine Rolle spielen können, aber stets nur sekundär bleiben. Entscheidend ist die Story, die ein Projekt transportiert und wie stark sie in der Lage ist, kollektive Aufmerksamkeit zu erzeugen. Denn im Kern fließt Kapital dorthin, wo das Narrativ überzeugt.

everyone in crypto misunderstands how the tokens work



there are always people talking over each other around buybacks, revenue, and "moneyness"



these things are all irrelevant individually; there is only one thing that matters



the story



the money flows as a function of the… https://t.co/6JkRXmWiw7 — mert | helius.dev (@0xMert_) November 14, 2025

Mert illustriert dies mit alltäglichen Vergleichen: Zwei Angebote mit identischer Qualität erzeugen völlig unterschiedliche Anziehungskraft, wenn eines davon mit einer sympathischen, emotional aufgeladenen Geschichte verknüpft ist. Genau dieser Mechanismus gilt seiner Ansicht nach auch im Kryptomarkt. Wer nur auf Zahlen verweist, macht sich austauschbar, denn irgendein Konkurrent wird immer eine Kennzahl liefern, die noch beeindruckender aussieht.

Wer hingegen ein einzigartiges, glaubwürdiges Narrativ etabliert, schafft ein Momentum, das sich in Liquidität, Nachfrage und steigenden Kursen übersetzt.

Beste Krypto-Presales im November: HYPER & PEPENODE im Überblick

Die folgenden beiden Projekte könnten genau dieses Kriterium erfüllen. Explodieren deshalb Bitcoin Hyper und PepeNode?

Bitcoin Hyper als Erweiterung von Bitcoin

Bitcoin Hyper knüpft an ein Narrativ an, das im Markt zunehmend Gewicht erhält: Die nächste Wachstumsphase im Bitcoin-Ökosystem entsteht nicht allein durch Preisbewegungen, sondern durch nutzbare Anwendungen, die den ursprünglichen Funktionsumfang erheblich ausweiten. Genau darauf zielt dieses Projekt ab. Im laufenden Presale wurden bereits rund 28 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Kapitalströme dorthin fließen, wo eine glaubwürdige technische Vision mit einer starken Story verknüpft wird.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Die Architektur von Bitcoin Hyper setzt auf die Solana Virtual Machine. Dies ist eine Umgebung, die sich durch hohe Geschwindigkeit, Parallelisierung und eine breite Auswahl entwicklerfreundlicher Tools auszeichnet. Die Integration dieser Infrastruktur in ein Bitcoin-basiertes Layer-2 erlaubt es, komplexe Anwendungen mit nativer BTC-Liquidität zu verbinden. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem dezentrale Börsen, Kreditplattformen, automatisierte Protokolle oder Gaming-Mechaniken direkt auf die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks zurückgreifen können. Entwickler, die bisher auf Solana bauen, profitieren zusätzlich von einer weitgehend kompatiblen Umgebung, was den Übergang ins Bitcoin-Ökosystem erheblich erleichtert.

Ein entscheidender Bestandteil dieser Architektur ist die bidirektionale Brücke zwischen Layer-1-BTC und der neuen L2-Schicht. Bitcoin werden dort nativ verankert, in tokenisierter Form auf L2 nutzbar gemacht und können über einen transparenten Burn-Mechanismus vollständig zurückgeführt werden.

Im Zentrum steht der HYPER-Token, der Governance-Funktionen, Gebührenstrukturen und Staking übernimmt. Die Staking-Renditen liegen aktuell bei über 40 Prozent APY und unterstreichen, warum der Presale zu den auffälligsten des Monats zählt.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

PepeNode als digitales Mining-Ökosystem

PepeNode setzt auf ein ungewöhnliches Konzept, das klassische Meme-Ästhetik mit einem vollständig digitalisierten Mining-Ansatz kombiniert und damit ein neuartiges Mine-2-Earn-Modell schafft. Während viele Meme-Projekte primär über Humor und virale Dynamiken funktionieren, versucht PepeNode ein Narrativ zu etablieren, das Mining demokratisiert und jedem Zugang zu Belohnungen ermöglicht – ganz ohne Hardware, Stromkosten oder technische Hürden. Genau diese Story, Mining für alle zugänglich zu machen, erzeugt einen ersten Hype im Presale.

Zum PepeNode Presale

Im Mittelpunkt stehen virtuelle Nodes. Diese digitalen Einheiten simulieren Rechenleistung, lassen sich individuell aufwerten und erzeugen Erträge abhängig von Level, Konfiguration und Kombination. Durch gezieltes Upgraden entsteht ein progressiver Mechanismus, der an ein Strategiespiel erinnert und langfristig höhere Rewards freischaltet. Die Nutzer verwalten ihre Nodes wie kleine Mining-Farmen, nur eben vollständig softwarebasiert. Dadurch wird ein Markt erschlossen, der echtes Mining oft nie in Betracht gezogen hätte.

Zudem verknüpft das Projekt diesen Mechanismus mit einem Staking-Modell, das derzeit hohe Renditen bietet. Über 600 Prozent APY im Presale bieten frühe Anreize. Bereits über 2,1 Millionen US-Dollar wurden investiert. Der Kauf von PEPENODE gelingt über die offizielle Website, mit einem einfachen Token-Swap.

Zum PepeNode Presale

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.