DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.247 +1,1%Euro1,1619 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Siemens 723610 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Infineon 623100 Palantir A2QA4J Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025 Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

15.11.25 12:43 Uhr
Kryptomarkt: Bitcoin & Co. Kurse am Samstagmittag im Fokus | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
75.975,5198 CHF 780,7346 CHF 1,04%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
82.247,1852 EUR 868,0749 EUR 1,07%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
72.641,2300 GBP 757,4151 GBP 1,05%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.773.863,9105 JPY 154.037,8720 JPY 1,05%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
95.595,9115 USD 996,7589 USD 1,05%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.501,2317 CHF 29,1368 CHF 1,18%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.707,7046 EUR 32,2946 EUR 1,21%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.391,4617 GBP 28,2179 GBP 1,19%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
486.378,4650 JPY 5.738,7877 JPY 1,19%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.147,1654 USD 37,1348 USD 1,19%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
111,2657 CHF 0,6898 CHF 0,62%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
120,4505 EUR 0,7804 EUR 0,65%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
106,3827 GBP 0,6756 GBP 0,64%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.636,2360 JPY 137,4027 JPY 0,64%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
139,9996 USD 0,8891 USD 0,64%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,7925 CHF 0,0015 CHF 0,08%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9405 EUR 0,0021 EUR 0,11%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7139 GBP 0,0017 GBP 0,10%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
348,5678 JPY 0,3388 JPY 0,10%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,2554 USD 0,0022 USD 0,10%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
738,6165 CHF 9,1626 CHF 1,26%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
799,5882 EUR 10,1411 EUR 1,28%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
706,2013 GBP 8,8667 GBP 1,27%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
143.628,1071 JPY 1.803,2589 JPY 1,27%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 1,18 Prozent auf 95.715,82 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 94.599,15 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 6,3 Prozent auf 12,62 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 36,9 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Samstagmittag hinzu. Um 4,59 Prozent auf 102,53 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 98,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,63 Prozent auf 3.160,67 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.110,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 2,81 Prozent auf 495,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 481,97 US-Dollar.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,25 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 2,259 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,253 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 6,40 Prozent auf 417,74 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 392,61 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,5040 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,5003 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2609 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2603 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2927 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:25 auf 0,2919 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Binancecoin um 1,86 Prozent auf 934,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 917,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1617 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1580 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,18 Prozent auf 140,75 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 139,11 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 2,18 Prozent auf 15,51 US-Dollar, nach 15,18 US-Dollar am Vortag.

Nach 13,87 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagmittag um 1,41 Prozent auf 14,06 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 0,79 Prozent auf 1,760 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,747 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com