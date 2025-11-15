Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 1,18 Prozent auf 95.715,82 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 94.599,15 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 6,3 Prozent auf 12,62 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 36,9 Prozent.
Zudem gewinnt Litecoin am Samstagmittag hinzu. Um 4,59 Prozent auf 102,53 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 98,03 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,63 Prozent auf 3.160,67 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.110,03 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 2,81 Prozent auf 495,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 481,97 US-Dollar.
Zudem legt Ripple zu. Um 0,25 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 2,259 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,253 US-Dollar wert war.
Währenddessen legt der Monero-Kurs um 6,40 Prozent auf 417,74 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 392,61 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,5040 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,5003 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2609 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2603 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2927 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:25 auf 0,2919 US-Dollar beziffert.
Daneben steigt Binancecoin um 1,86 Prozent auf 934,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 917,69 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1617 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1580 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,18 Prozent auf 140,75 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 139,11 US-Dollar.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 2,18 Prozent auf 15,51 US-Dollar, nach 15,18 US-Dollar am Vortag.
Nach 13,87 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagmittag um 1,41 Prozent auf 14,06 US-Dollar gestiegen.
Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 0,79 Prozent auf 1,760 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,747 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.net
