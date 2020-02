Tom Lee: Bitcoin könnte noch in diesem Jahr sein Rekordhoch knacken

• 2020 könnte für Bitcoin besser als 2019 werden• Halving könnte Kurs weiter steigen lassen• Krypto-Bulle Tom Lee rechnet mit Anstieg um fast 200 Prozent

Im Januar äußerte sich Kryptobulle Tom Lee bereits sehr optimistisch zur Entwicklung des Bitcoins im noch jungen Jahr 2020. Er und sein Analysten-Team von Fundstrat Global Advisors sagten voraus, dass der Bitcoin, nachdem er im vergangenen Jahr bereits um mehr als 90 Prozent steigen konnte, im neuen Jahr mehr als 100 Prozent zulegen könnte. Nun korrigierten die Analsten von Fundstrat unter der Leitung von Lee ihre Prognose sogar noch einmal nach oben: Der Bitcoin-Kurs könnte, wie sie Yahoo Finance gegenüber verrieten, 2020 um fast 200 Prozent steigen.

Knackt der Bitcoin sein Rekordhoch?

Seit Jahresanfang konnte der Bitcoin 2020 bereits mehr als 40 Prozent zulegen. Aktuell notiert er bei rund 9.820 US-Dollar (Stand: 16. Februar 2020) und konnte in den vergangenen Tagen wiederholt auch die 10.000-Dollar-Marke hinter sich lassen. Damit liegt er trotzdem immer noch rund 4.000 US-Dollar unter seinem aktuellen 52-Wochen-Hoch von rund 13.829 US-Dollar, das er Ende Juni vergangenen Jahres erzielen konnte. Auch sein Allzeithoch, das er bei rund 20.000 US-Dollar verzeichnete, scheint damit noch klar außer Reichweite.

Doch Tom Lee rechnet, aufgrund der positiven Entwicklung des Bitcoins im vergangenen Jahr, damit, dass die Cyberdevise 2020 eine noch stärkere Performance hinlegen könnte. Er und sein Team trauen dem Bitcoin in den nächsten sechs Monaten ein Kursplus von knapp 200 Prozent zu, was bedeuten würde, dass der Bitcoin sein bisheriges Rekordhoch knacken würde. "Wir sind dieses Jahr wirklich optimistisch für Krypto und Bitcoin", zitiert ihn Yahoo Finance in einem Beitrag auf Twitter. Und weiter: "Immer wenn Bitcoin an seine 200 Tage [-Linie] zurückkehrt, beträgt sein durchschnittlicher Gewinn nach sechs Monaten 197%".

Highlight: "We’re really optimistic on crypto and bitcoin this year," @fundstrat’s Global Advisors Managing Partner & Head of Research Tom Lee says. "Whenever bitcoin breaks back into its 200 day, its average six-month gain is 197%." pic.twitter.com/2tqzsuOV0m - Yahoo Finance (@YahooFinance) February 4, 2020

Gründe für die optimistische Prognose

Allgemein ist die Stimmung am Markt für die Entwicklung des Bitcoins in diesem Jahr recht gut. Viele Experten zeigen sich optimistisch hinsichtlich des bevorstehenden Halvings. Bei diesem wird die Block-Belohnung für das Schürfen von Bitcoin halbiert, wodurch auch der Anstieg der im Umlauf befindlichen Bitcoin reduziert wird. Da das Angebot an Bitcoin auf dem Markt somit nicht mehr so schnell wachsen wird, rechnen viele mit einem Anstieg des Preises.

Bei digitalik.net überwacht man die Bitcoin-Entwicklung im Vergleich zum sogenannten Stock-to-Flow-Modell. Dieses berechnet Kurswerte anhand der Wechselwirkung zwischen Umlaufmenge und Anstiegsrate. Im Chart von Digitalik ist zu erkennen, dass der Bitcoin-Kurs sich aktuell ziemlich genau an der Stelle befindet, an der ihn das Berechnungsmodell zu diesem Zeitpunkt erwartet hat. Laut dem Stock-to-Flow-Modell würde der Bitcoin bereits 2021 bis auf 100.000 US-Dollar steigen. Sollte sich der Bitcoin-Kurs also weiter dem Stock-to-Flow-Modell entsprechend entwickeln, würde das bedeuten, dass der digitale Coin bis dahin um rund 870 Prozent zulegen würde.

Es bleibt spannend, ob sich der Bitcoin weiter dem Stock-to-Flow-Modell entsprechend entwickeln und welche Auswirkungen das im Frühjahr bevorstehende Halving haben wird. Ob das Analystenteam um Tom Lee mit seiner Prognose Recht behalten wird, werden wir schon bis Ende des Sommers dieses Jahres wissen.

