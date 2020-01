Mega-Prognose für Bitcoin: Tom Lee erwartet Kursverdoppelung in 2020

• Fundstrat erwartet weitere Bitcoin-Rally• Anstieg um mehr als 100 Prozent sehr wahrscheinlich• Halving und weitere Kurstreiber stehen in 2020 an

Über 90 Prozent konnte der Bitcoin im vergangenen Jahr zulegen. Und glaubt man den Analysten von Fundstrat Global Advisors unter der Leitung von Tom Lee, dann wird er in 2020 mit "sehr hoher Wahrscheinlichkeit" sogar um mehr als 100 Prozent klettern. Dies geht aus einem Prognosebericht hervor, den die Investmentberatungsgesellschaft ihren Kunden zur Verfügung stellt und von dem Mitgründer Tom Lee einen Ausschnitt auf Twitter veröffentlichte.

We published our 2020 Crypto outlook and made the full report available for our clients.



- bottom line: financial markets tend to discount 1-3 months, and maybe 6 months (max). So highest probability is halvening not priced in



