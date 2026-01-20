Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
21.01.26 03:29 Uhr
Mit Warren Buffetts Rücktritt könnte bei Berkshire Hathaway eine neue Ära beginnen - und es stellt sich die Frage, ob der Investmentkonzern künftig auch in Bitcoin investieren wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch