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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

30.05.26 12:43 Uhr
Krypto-Marktbericht: Bitcoin, Ether und Ripple Kurse aktuell | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um 0,24 Prozent auf 73.553,13 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 73.380,43 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 9,53 EUR beträgt die Performance seit Auflage 3,3 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 1,42 Prozent auf 52,57 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 51,83 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,28 Prozent auf 2.017,47 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.011,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,21 Prozent auf 302,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 302,01 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 0,96 Prozent auf 1,341 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 1,328 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 0,15 Prozent stärker bei 397,72 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 397,11 US-Dollar.

Nach 0,2326 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Samstagmittag um 1,05 Prozent auf 0,2350 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert 6,82 Prozent auf 0,2445 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2624 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3439 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3432 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 674,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (641,85 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 5,10 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1008 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0996 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 0,52 Prozent auf 82,36 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 81,94 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,19 Prozent auf 8,921 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 8,816 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 1,59 Prozent auf 9,157 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,014 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9041 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,9000 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com