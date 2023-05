Bitcoin im Korrekturmodus - wie wird sich der Kurs entscheiden

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin, die Kryptowährung mit der größten Marktkapitalisierung, hat kürzlich einen beachtlichen Fortschritt in ihrer Preisentwicklung gemacht, indem sie das 61,8% Fibonacci-Retracement-Level erfolgreich durchbrochen hat. Dieses Retracement-Muster, das auf den Verhältnissen der Fibonacci-Folge gründet, ist ein gängiges Werkzeug für Trader und Marktanalysten, um mögliche Unterstützungs- und Widerstandszonen im Markt zu erkennen.

Das Erreichen des 61,8%-Retracements könnte auf einen wichtigen Kurswechsel für Bitcoin hinweisen. In der folgenden Bitcoin-Preisprognose werden wir die Konsequenzen dieser Retracement-Ebene diskutieren und die potenziellen Szenarien für Bitcoins zukünftige Preisbewegungen analysieren.

So verhält sich der Kurs des Bitcoin heute:

Der aktuelle Bitcoin-Handel findet bei einem Preis von $26.720 statt, wobei innerhalb der letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von $11,9 Milliarden registriert wurde. Die Kryptowährung zeigt einen Aufwärtstrend von etwa 0,8 % während dieser Periode und behält ihre führende Stellung im Krypto-Markt bei einer Marktkapitalisierung von 518 Milliarden Dollar. Mit einem Umlaufangebot von 19.384.918 BTC und einem Maximalangebot von 21.000.000 BTC hält Bitcoin seinen festen Platz in der digitalen Währungslandschaft.

Heute bewegt sich der Bitcoin-Preis innerhalb einer engen Bandbreite, wobei die obere Grenze bei etwa 26.875 und die untere Grenze nahe 26.675 lag. Beim Blick auf das 4-Stunden-Diagramm fällt auf, dass Bitcoin bereits ein 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 26.875 Punkten erreicht hat.

Dennoch wecken die jüngsten Kurskerzen unterhalb dieses Niveaus Zweifel an der Fortführung des bullischen Trends. Sollte Bitcoin nicht in der Lage sein, die 26.875er-Marke zu überschreiten, könnte es zu einem Rückgang in Richtung des nächsten Unterstützungspunktes bei 26.500 kommen, der zusätzlich durch den exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gestützt wird.

Falls Bitcoin unter die Marke von 26.500 sinkt, könnte die nächste Unterstützungszone bei 26.250 liegen. Wird diese Linie gehalten, könnte der Bitcoin-Preis möglicherweise weiter bis auf 25.900 sinken. Im Gegensatz dazu, wenn Bitcoin die Hürde von 26.875 erfolgreich meistert, besteht das Potenzial, den Widerstand bei 27.011 zu testen, gefolgt von einem möglichen Anstieg in Richtung 27.200. Dies könnte Bitcoin näher an das 28.000er-Level heranführen.

Die aktuellen technischen Indikatoren, einschließlich des RSI, des MACD und des exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitts, deuten alle auf eine Kaufneigung hin. Es ist jedoch klug, den Durchbruch der 26.800er-Marke abzuwarten, um die Aufwärtsbewegung zu bestätigen. Es ist ratsam, diesen Punkt genau im Auge zu behalten, um den weiteren Verlauf des Trends richtig einschätzen zu können.

Peter Schiff überrascht mit neuen Bitcoin NFTs

Peter Schiff, bekannt für seine Skepsis gegenüber Bitcoin und seine Unterstützung für Gold, hat die Krypto-Community mit der Ankündigung überrascht, eine NFT-Sammlung im Bitcoin-Netzwerk zu starten. Obwohl Schiff seit langem ein Kritiker von Bitcoin ist, scheint er nun seine Meinung geändert zu haben. Er kündigte kürzlich seine Pläne an, eine NFT-Sammlung auf dem Bitcoin-Netzwerk zu veröffentlichen.

Der prominente Bitcoin-Kritiker, der das letzte Jahrzehnt damit verbracht hat, Bitcoin-Enthusiasten zu überzeugen, dass BTC wertlos ist, hat nun Optimismus gegenüber Ordinals zum Ausdruck gebracht. Der Wirtschaftswissenschaftler und eifrige Goldbefürworter hat kürzlich eine gemeinsame NFT-Kunstsammlung im Bitcoin-Netzwerk vorgestellt. Die Sammlung soll bald versteigert werden, und Schiffs Ankündigung hat die Krypto-Community sicherlich überrascht.

I'm pleased to announce an art project with one of my favorite artists, Market Price. This collaboration features the original painting “Golden Triumph” as well as a series of prints and Ordinals inscribed on the #Bitcoin blockchain. For information go to https://t.co/lEFJmgYTCk pic.twitter.com/vyoErYv39q — Peter Schiff (@PeterSchiff) May 26, 2023

Die Krypto-Community auf Twitter reagierte mit Überraschung und Verwirrung auf die Ankündigung des Wirtschaftsexperten. Einige Benutzer vermuteten sogar einen möglichen Hack seines Accounts, da die Nachricht für viele schwer zu glauben war. Anthony Pompliano, ein namhafter Unternehmer im Kryptowährungsbereich, begrüßte Schiff in einer Nachricht auf Twitter und äußerte seine Erwartung bezüglich Schiffs Eintritt in den Kryptoraum. In seiner Antwort deutete Schiff an, dass er noch nicht vollständig im Bitcoin-Universum angekommen sei. Dennoch bot er eine Möglichkeit, etwas zu erwerben, das potenziell an die Anfangsphasen von Bitcoin und seine anhaltende Kritik daran erinnern könnte. Er stellte sogar in Aussicht, dass diese signierten Originaldrucke in der Zukunft sehr wertvoll werden könnten, sollte er mit seiner Kritik an Bitcoin falsch liegen.

Trotz seiner Bewegung in den Bereich von Blockchain und Bitcoin mit seiner NFT-Sammlung behält Peter Schiff weiterhin seine Vorbehalte gegenüber der führenden Kryptowährung. In einem Tweet stellte er klar, dass seine Sammlung zwar Kunst ist und Gold huldigt, es aber auch Aspekte gibt, die Bitcoin-Enthusiasten ansprechen könnten. Er betonte jedoch, dass er weiterhin nicht überzeugt sei und kein Mitglied der Bitcoin-Community sei. Auf die Frage, ob er es für sinnvoll halte, Gold mit Bitcoin zu assoziieren, was impliziert, dass Bitcoin selbst keinen Wert habe, antwortete Schiff bejahend.

Laut Schiffs Ankündigung umfasst die in Zusammenarbeit mit Market Price erstellte NFT-Sammlung das Originalkunstwerk „Golden Triumph“ zusammen mit einer Reihe von Drucken und auf der Bitcoin-Blockchain verzeichneten Ordinals.

Dieses neue Kryptoprojekt ist die perfekte Investitionsalternative zum Bitcoin

Im zunehmend diversifizierten Kryptowährungsmarkt suchen Investoren ständig nach alternativen Anlageoptionen zu den traditionellen Kryptowährungen wie Bitcoin. Das neue WallStreetMemes-Projekt, mit seinem $WSM-Token, bietet genau das: eine aufregende Alternative zu den etablierten digitalen Währungen.

Das WallStreetMemes-Projekt ist aus der WallStreetBets-Bewegung hervorgegangen, die Anfang 2021 das Rampenlicht auf sich zog, als sie den Preis der GameStop-Aktie in die Höhe trieb und dabei die traditionellen Wall Street-Investmentfirmen herausforderte. Diese Bewegung, die ihren Ursprung in Internetforen und sozialen Medien hatte, hat nun die Kryptowährungsszene betreten, und zwar mit einer bemerkenswerten Resonanz. Mit über 400.000 organischen Followern auf Twitter und Instagram hat WallStreetMemes eine starke Gemeinschaft, die bereit ist, den Weg des Projekts in die Kryptowelt zu begleiten.

Im Gegensatz zu Bitcoin, der sich auf seine Rolle als digitales Gold und seinen Wert als Tauschmittel konzentriert, liegt der Reiz des $WSM-Tokens in seiner engen Verbindung mit der Internetkultur und der Meme-Bewegung. Es ist ein Ausdruck des gemeinsamen Geistes und der kollektiven Macht der Internetgemeinde. Während Bitcoin in vielerlei Hinsicht eine Antwort auf das traditionelle Finanzsystem ist, ist der $WSM-Token eine Antwort auf die Kultur und die Dynamik des Internets.

Durch den PreSale und den Airdrop bietet das WallStreetMemes-Projekt auch spannende Möglichkeiten für Investoren, früh in den $WSM-Token zu investieren. Mit 50 % des Token-Angebots im PreSale und weiteren Tokens, die durch den Airdrop verteilt werden, haben die Anhänger des Projekts die Möglichkeit, ein Teil dieser Bewegung zu werden und potenziell von ihrer Entwicklung zu profitieren.