Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

Im Minus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -0,10 Prozent schwächer bei 83.407,15 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 83.489,31 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,21 Prozent auf 313,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 312,69 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1.569,06 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagmittag um 1,54 Prozent auf 1.593,17 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 76,04 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (76,22 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,23 Prozent.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,79 Prozent auf 2,060 US-Dollar, nach 2,024 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Cardano-Kurs um 1,50 Prozent auf 0,6334 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,6240 US-Dollar an der Tafel.

Nach 206,52 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagmittag um 1,08 Prozent auf 208,75 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1628 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1613 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0042 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0042 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Stellar-Kurs um 1,87 Prozent auf 0,2384 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2341 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0160 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0160 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,42 Prozent auf 20,61 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 20,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -0,61 Prozent auf 5,483 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,516 US-Dollar wert.

