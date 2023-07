BTC20 fordert PEPE und Bitcoin bei Google Trends heraus: Presale explodiert auf 3,5 Millionen $

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

BTC20 positioniert sich immer mehr im digitalen Währungsmarkt als das nächste Projekt, das massive Kurssteigerungen erreichen könnte. Nun konkurriert BTC20 sogar schon bei Google Trends mit Suchbegriffen wie Pepe Coin und Bitcoin. In vielen Regionen konnten beide Projekte übertroffen werden, nachdem der Vorverkauf auf 3,5 Millionen $ steigt.

In nur neun Tagen hat BTC20, der ERC-20-Token der Ethereum-Blockchain, 3,5 Millionen eingesammelt – die anvisierte Hardcap beträgt 6 Millionen $. Die Anleger sind aktuell begeistert vom „Bitcoin auf Ethereum“, der zum ursprünglichen Bitcoin-Preis aus 2011 für nur 1 $ angeboten wird.

Aber es gibt zahlreiche weitere Argumente, warum Investoren aktuell BTC20 akkumulieren.

Dazu gehört zweifelsfrei das Renditepotenzial von BTC bis zu 520 %, das Thema Bitcoin-Derivate und die Positionierung als Bitcoin „Version 2“ sowie das Potenzial, massiv vom Halving-Zyklus beim Bitcoin zu profitieren. Ferner sind die Umweltfreundlichkeit und weitere Vorteile der Ethereum-Blockchain, die immer noch die führende, kommerzielle und dezentrale Blockchain im Kryptomarkt ist, Argumente für einen Kauf von BTC20.

Zum BTC20 Presale

BTC20 überholt Pepe Coin bei Google Trends

Google Trends misst das Interesse an Suchbegriffen im Laufe der Zeit auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 100 den höchsten Grad an Interesse darstellt. In den letzten sieben Tagen hat BTC20 weltweit mit Pepe Coin um die Vorherrschaft konkurriert. Tatsächlich konnte BTC20 an bestimmten Tagen sogar schon das Interesse am Pepe Coin übertreffen, so das nachfolgende Diagramm:

In Deutschland und anderen Teilen Europas hatte BTC20 im Laufe des Vormittags sogar schon eine höhere Trefferquote als der Pepe Coin, wie die nachstehende Karte offenbart:

In Deutschland konnte BTC20 am heutigen Morgen besser als Pepe Coin abschneiden. Teilweise kam BTC20 sogar an das Suchinteresse für Bitcoin heran.

Betrachtet man die Ergebnisse für Deutschland in letzten sieben Tagen konnte BTC20 durchweg den Pepe Coin überholen:

Diese Ergebnisse dürften in anderen Regionen ähnlich ausfallen. Zum Beispiel in den USA als in den letzten vier Stunden zu Beginn der morgendlichen Handelssitzung BTC20 den Pepe Coin überholte.

BTC20 erreicht 3,5 Millionen $ in neun Tagen: Ausverkauf naht

Nachdem BTC20 nur neun Tage brauchte, um den Meilenstein von 3,5 Millionen $ zu erreichen, könnte auch die Hardcap von 6,05 Millionen $ zeitnah fallen. Denn in den letzten 24 Stunden flossen 1 Million $ in BTC20.

BTC20 bietet Anlegern die Möglichkeit, die Uhr zurückzudrehen und Bitcoin zu kaufen, als der Preis im Jahr 2011 bei 1 $ pro Token lag.

Angesichts der zahlreichen Vorteile von BTC20 gegenüber Bitcoin investieren Anleger immer mehr Kapital in BTC20. Denn als ERC-20-Token ist BTC20 umweltfreundlich, bietet Staking und den Zugang zu DeFi.

Hier verwundert es aktuell wenig, dass BTC20 die Aufmerksamkeit vieler Krypto-Anleger gewinnt. Denn das Projekt wurde schon auf wichtigen News-Websites wie Cryptopotato, Finbold, Coingape, Beincrypto, Analytics Insightbehandelt. Auf Twitter gibt es nunmehr 2.600 Follower und 1.500 Mitglieder in der Telegram-Gruppe. Wenn der Vorverkauf in ein paar Tagen endet, könnte dies das Potenzial für einen explosiven Start an dezentralen Börsen bieten.

Staking-Rendite von 520 % mit BTC20

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von BTC20 besteht in der Chance auf ein passives Einkommen. Der Zeitplan für die Ausgabe von BTC20 ist dem Bitcoin seit 2011 nachempfunden. Doch hier werden nicht die Miner belohnt, sondern die Token an alle Staker von BTC20 ausgegeben. Angesichts des hohen Tempos der Ausgabe von Block-Rewards seit 2011 könnten die Renditen für BTC20-Besitzer durchaus hoch sein.

Hier haben wir ein Beispiel für das Staking von BTC20:

Nehmen wir einmal an, dass bei der Einführung von BTC20 50 BTC20 pro Block ausgeschüttet werden – vergleichbar mit den Block-Rewards beim Bitcoin in 2011. Pro Jahr gibt es etwa 52.000 Blöcke, was dann wiederum 2,6 Millionen BTC20 entspricht. Wer 5.000 BTC20 Token kauft und mit dem Staking einsetzt, hätte beispielsweise 1 % eines Staking-Pools von 500.000 BTC20-Token. Dann würde die Belohnung 1 % entsprechen – ergo 26.000 BTC20 Token. Daraus resultiert eine annualisierte Rendite von 520 %.

Natürlich würden derartige Renditen mehr Investoren anlocken, sodass der Staking-Pool größer wird und die Staking-Rendite sinkt. Dennoch liegt gerade dies im Interesse der BTC-20-Halter, die ihre Token hodln. Denn durch die Bindung der BTC20 Token wird ein Preissturz unwahrscheinlicher.

Mehr über BTC20 erfahren

BTC20 vs. Bitcoin: Das sind die Vorteile

Die Renditen für BTC20-Staker sind deutlich höher als beim traditionellen Bitcoin-Mining. Hier ist es auch viel einfacher, eine ansehnliche Rendite zu erzielen. Denn der Einstieg ins Mining ist aufwendig und für Privatanleger schwer umsetzbar. Demgegenüber bedarf das Staking von BTC20-Token nur die Einzahlung in einen Smart Contract der Plattform.

Zugleich gibt es weitere Gründe, warum BTC20 eine spannende Option ist:

BTC20: Der umweltfreundliche Bitcoin

Das Bitcoin-Netzwerk ist berüchtigt für den massiven Energieverbrauch und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Jeder Token der Ethereum-Blockchain ist somit deutlich energieeffizienter, nachdem Ethereum mittlerweile auf dem Proof-of-Stake basiert. Durch die Umstellung sank der Energieverbrauch um 99,95 %. Ergo lässt sich BTC20 durchaus als umweltfreundlicher Bitcoin betrachten, womit nachhaltige Anleger den ERC20-Token präferieren könnten.

BTC20: Die Welt von DeFi

Da BTC20 auf der Smart-Contract fähigen Ethereum-Blockchain basiert, gibt es unmittelbaren Zugang zum hochentwickelten DeFi-Ökosystem von Ethereum. Zur Erinnerung: Bitcoin hat kein solches DeFi-Ökosystem. BTC20-Investoren könnten in Zukunft vielleicht ihre Token als Sicherheit für Lending einsetzen, bei dApps wie Aave oder Compound. Zugleich könnte sich ein liquider Markt für staked BTC20 entwickeln, wie beispielsweise stETH (bei Lido Finance) oder rETH (bei Rocket Pool). Damit steigt die Flexibilität bei einem Investment in BTC20.

Letzte Chance im BTC20 Presale 2023

Die atemberaubende Geschwindigkeit im Presale von BTC20 offenbart, dass dieses Projekt möglicherweise eine einmalige Chance darstellt.

Der beliebte Krypto-Influencer Michael Wrubel glaubt sogar, dass BTC20 Millionäre machen kann. Dies könnte der Fall sein, wenn BTC20 in die Fußstapfen von Bitcoin tritt, der gegenüber dem Preis von 1 $ im Jahr 2011 um über 29.000 $ gestiegen ist.

Zumindest dürfte BTC20 10x Potenzial haben, so Cilinix Crypto, ein einflussreicher YouTube-Analyst mit 31.000 Abonnenten.

Wer BTC20 kaufen möchte, lädt Ethereum oder USDT auf das Wallet und verbindet sich mit der Website von BTC20, um die Token zu kaufen.

BTC20 kaufen