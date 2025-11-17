Devisen: Euro fällt ein wenig zum US-Dollar - Warten auf US-Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Zu Beginn einer mit US-Konjunkturdaten womöglich vollgepackten Woche hat der Euro etwas nachgegeben. Zuletzt fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung um 0,15 Prozent auf 1,1602 US-Dollar. Nach dem Ende der Teilschließung von US-Behörden, die zu weggefallenen Datenveröffentlichungen geführt hatte, dürften in dieser Woche US-Konjunkturdaten für stärkere Impulse am Devisenmarkt sorgen.

Wer­bung EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

"Zuletzt hatten die Zinserwartungen immer mehr in Richtung keiner Zinssenkung im Dezember korrigiert, möglicherweise ändert sich das in den kommenden Tagen nun wieder", schrieb Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank in einem Morgenkommentar. "Diese Korrektur dürfte einer der Hauptgründe für den weiterhin resilienten US-Dollar sein. Schauen wir mal, ob diese Stärke auch noch Bestand hat, wenn in dieser Woche so langsam wieder wichtigere US-Daten veröffentlicht werden."

Am frühen Montagnachmittag steht zunächst einmal der Empire-State-Index

für den November auf der Agenda. Er ist ein wichtiger volkswirtschaftlicher Frühindikator und gibt ein Bild der Lage im produzierenden Gewerbe des Bundesstaates New York./mis/stk