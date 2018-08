Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 6.385,16 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 6.399,75 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs verteuerte sich auf 556,35 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 554,66 US-Dollar wert gewesen.

Anzeige

Sie möchten in Bitcoin investieren? Wir erklären Ihnen die Möglichkeiten

Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 297,06 US-Dollar stärker. Am Vortag stand der Kurs bei 294,74 Dollar.

Der Litecoin wird bei 57,02 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 57,28 Dollar beziffert.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple rangiert heute bei 0,3356 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,3284 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs reduzierte sich auf 0,1007 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,1008 US-Dollar notiert hatte.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 95,28 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 97,38 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 0,5022 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,4882 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Verge liegt heute bei 0,0139 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,0138 US-Dollar.

Der Stellar-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 0,2269 US-Dollar. Hier standen noch 0,2258 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,1056 Dollar.

Der Dash-Kurs verteuerte sich auf 153,90 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 150,82 US-Dollar wert gewesen.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 18,95 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 18,83 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net