Ethereum Kurs Prognose: Flippening noch in 2023? Das müsste passieren

Der Ethereum Kurs startete solide in die neue Handelswoche und wird am Dienstagmorgen bei rund 1800 $ gehandelt. Damit läuft der ETH Kurs seit einer Woche weitgehend seitwärts. Weder der Merge im September 2022 noch das Shapella-Upgrade in den letzten Wochen konnte den Kurs bullisch beeinflussen. Hohe Deflation, steigende Staking-Renditen, mehr Energieeffizienz und vieles mehr sprechen für Ethereum im Vergleich zu BTC.

Da scheint es wenig verwunderlich, dass Krypto-Trader zunehmend wieder das Flippening ins Spiel bringen.

Was ist das Flippening?

Das Flippening ist ein Begriff, der verwendet wird, um einen möglichen zukünftigen Wechsel der Marktkapitalisierung und Dominanz zwischen den beiden größten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, zu beschreiben.

Aktuell hat Bitcoin eine höhere Marktkapitalisierung als Ethereum. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt bei 524 Milliarden $ zu 218 Milliarden $ bei Ethereum. Die Marktdominanz – also die Kapitalisierung im Vergleich zum gesamten Markt – beträgt bei Bitcoin 46,6 und bei Ethereum 19,4 %.

Das Flippening würde eintreten, wenn Ethereum Bitcoin in Bezug auf die Marktkapitalisierung überholt. Dies könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie zum Beispiel das Wachstum des Ethereum-Netzwerks, die breitere Akzeptanz von Ethereum-basierten Anwendungen und die Fortschritte in der Skalierbarkeit.

Ethereum umfasst vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, darunter die Entwicklung von dezentralen Anwendungen (DApps) und die Ausführung von Smart Contracts. Zugleich gibt es eine überaus aktive Entwicklergemeinschaft.

Ein Flippening hätte potenziell weitreichende Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt und die gesamte Blockchain-Branche. Es könnte das Vertrauen in Ethereum stärken und den Weg für neue Innovationen und Investitionen ebnen.

Dennoch bleibt das Flippening spekulativ, zugleich scheint das Ausmaß potenzieller Folgen überschätzt.

Ethereum-Fans würden ein Flippening lieber heute denn morgen sehen. Bitcoin-Maxis halten den Eintritt für unwahrscheinlich. Vielmehr werde langfristig immer mehr Kapital in BTC fließen und die Marktdominanz steigen.

Grundsätzlich gibt es drei Konstellationen, die man unterscheiden muss, um die Wahrscheinlichkeit eines Flippenings in 2023 zu evaluieren.

1. Bitcoin crasht und Ethereum haussiert

Bitcoin-relevante Faktoren könnten einen Crash bedingen, der die wertvollste Kryptowährung der Welt nach unten zieht. Derweil könnte Ethereum als neues Zentrum für kryptoaffines Kapital haussieren. Zugebenermaßen scheint diese Entwicklung überaus unwahrscheinlich. Der Bitcoin Kurs hat signifikanten Einfluss auf den digitalen Währungsmarkt. Würde der Bitcoin einen Flash-Crash erleben, dürfte dies auch Ethereums Bewertung signifikant verringern.

2. Krypto-Crash: Bitcoin verliert deutlich heftiger

Ein Krypto-Crash würde wohl BTC und ETH deutliche Verluste bringen. Für ein Flippening wäre es auch möglich, dass der Bitcoin Kurs beispielsweise um 80 % fällt und Ethereum weniger als 50 % korrigiert. Dennoch bleiben auch derartig starke Abweichungen unwahrscheinlich. Historisch korrigieren Altcoins sogar deutlich stärker als BTC.

3. Bitcoin pumpt, doch Ethereum explodiert „to the moon“

Eine mögliche Kursentwicklung könnte wie folgt aussehen. Der Bitcoin Kurs pumpt wieder, doch Ethereum schafft eine signifikante Outperformance. Bei einer aktuellen Market Cap, die mehr als doppelt so groß beim Bitcoin ist, müsste Ethereum also eine deutlich höhere Rendite erzielen. Wenn der Bitcoin erneut um rund 100 % steigt und damit wieder die Billionen-Marktkapitalisierung zurückerobert, müsste sich Ethereum derweil fast verfünffachen. Auch dieses Szenario bleibt im Jahr 2023 eher unwahrscheinlich.

3 Gründe für ein Flippening: Ethereum bleibt bullisch

Das Flippening in 2023 wirkt wenig wahrscheinlich. Der nächste ausgiebige Bull-Run hat noch nicht begonnen, dürfte aber gerade vor dem Bitcoin-Halving 2024 BTC eher begünstigen. Dennoch gibt es gute Gründe, warum ein Flippening von Bitcoin irgendwann möglich ist:

Deflation: Ethereums Deflation befindet sich auf einem neuen Rekordhoch. Die zunehmende Knappheit im Ethereum-Netzwerk dürfte den Kursanstieg begünstigen. Staking: Staking wird immer beliebter und bietet bei Ethereum aktuell rund 7-8 % Rendite. Infolgedessen dürfte sich das handelbare Angebot verknappen. Mehr Usecases: Als führendes Netzwerk für Smart Contracts, NFTs und DeFi bietet Ethereum deutlich mehr Usecases als Bitcoin.

Allerdings gibt es auch Gründe, die dagegensprechen. Die byzantinische Fehlertoleranz, die starke Marktmacht, die Rolle als digitale Leitwährung, der Proof-of-Concept des Proof of Work und die große Beliebtheit bei Institutionellen schaffen für Bitcoin einen Burggraben.

Letztendlich spielt es jedoch auch keine Rolle, ob wir das Flippening für wahrscheinlich erachten. Denn Bitcoin und Ethereum sind je nach Präferenz bei unterschiedlichen Investoren beliebt. Die Anwendungsfälle sind gänzlich verschiedenen, die Konzepte ebenfalls different. Beide Assets haben hervorragende Chancen, in den nächsten Monaten und Jahren eine positive Wertentwicklung zu verzeichnen. Ein ausgewogenes Krypto-Portfolio kann sowohl BTC als auch ETH als Basis-Investment einbeziehen.

