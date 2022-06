Bitcoin & Co: Nicht der erste Crash

€uro am Sonntag

von Nikolas Kessler, Euro am Sonntag





Der erste Schock über den Zusammenbruch des Krypto-Projekts Terra scheint überwunden, und die Kurse von Bitcoin und Co konnten sich zuletzt stabilisieren - wenn auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Mit Blick auf den anhaltenden Gegenwind für riskante Anlageklassen bleibt die Gefahr weiterer Rücksetzer jedoch hoch.

Entsprechend schlecht ist die Stimmung unter den Marktteilnehmern: Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt notiert mit zwölf Zähler nur knapp über dem Mehrjahrestief aus der Vorwoche und signalisiert damit weiterhin "extreme Angst".

Werbung Kryptowährungen haben in den letzten Wochen stark korrigiert. Spekulative Anleger handeln jetzt mit Plus500 CFDs auf die weltweit populärsten Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit rund um die Uhr. Jetzt handeln Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Expertin bleibt bullish

Innerhalb der Kryptobranche bleibt man unterdessen gelassen. Dort sind die meisten lange genug dabei, um zu wissen, dass auch größere Kurseinbrüche nichts Ungewöhnliches sind. "Seit 2017 ist es bereits das achte Mal, dass wir eine Korrektur von 40 Prozent und mehr innerhalb weniger Wochen sehen", sagt Susanne Fromm, CEO der Hamburger Krypto-Beteiligungsgesellschaft coinIX. "Natürlich wissen wir auch diesmal nicht, wann sich der Markt wieder vollständig erholen wird. Bisher ist er jedoch immer stärker zurückgekommen und weiter gewachsen." Denn die Adaption und Entwicklung der Blockchain-Technologie gehe auch diesmal einfach weiter, so die Expertin.

Kurz- und mittelfristig bleibt die Unsicherheit am Kryptomarkt jedoch hoch. Das spiegelt sich einerseits in der anhaltend hohen Volatilität vieler Coins und andererseits in der hohen Trendstärke der drei Stablecoins in den Top Ten nach Marktkapitalisierung.

INVESTOR-INFO

Krypto-Angebot soll wachsen

In einigen Ländern können Nutzer mit der PayPal-App bereits Bitcoin kaufen und auf der Payment-Plattform zum Bezahlen nutzen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat Vizepräsident Richard Nash nun angekündigt, dass PayPal das Engagement im Kryptobereich weiter ausbauen will. Konkret sprach er dabei unter anderem von diversen weiteren Digitalwährungen sowie sogenannten Zentralbank-Coins (CBDCs). Schon länger ist außerdem bekannt, dass der Online-Bezahldienst die Entwicklung eines eigenen Stablecoins erwägt. Das macht PayPal noch nicht zu einem Krypto-Pure-Player, eröffnet aber zusätzliche Wachstumschancen.

Die klare Nummer 1

Der Bitcoin hat in den vergangenen Monaten kräftig Federn gelassen. Auf dem aktuellen Niveau notiert er rund 57 Prozent unter dem Rekordhoch von Ende 2021. Im direkten Vergleich mit den meisten Altcoins und sogar einigen Tech-Aktien hat er sich damit aber noch relativ gut geschlagen und seine Position als Kryptowährung Nummer 1 gefestigt. Diese relative Stärke und die Hoffnung, dass Krypto-Investoren bei einer Besserung der Lage zuallererst wieder beim Marktführer zugreifen, verleihen ihm Rebound-Potenzial. Als Alternative zum Direktkauf an einer Kryptobörse können Anleger mit dem 21Shares Bitcoin ETP auf dieses Szenario spekulieren.

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock.com, Finanzen Verlag

___________________________________