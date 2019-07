Aus diesen Gründen steigt der Euro leicht

Heute im Fokus

Asiens Börsen in Grün -- BASF-Rating droht Herabstufung durch Moody's -- Gericht lehnt Antrag auf neuen Prozess durch Bayer ab -- AB InBev im Fokus

Handelskrieg bremst China: Wachstum so langsam wie seit 30 Jahren nicht mehr. Siemens Healthineers schließt Partnerschaft mit US-Krankenhäusern. Wirtschaft befürwortet Umbaupläne der Deutschen Bank. Facebook angeblich vor Milliardenvergleich wegen Datenschutz-Skandalen. Boeing 737 MAX könnte bis ins Jahr 2020 am Boden bleiben. Amazon will in Deutschland mehr als 2800 Stellen schaffen.