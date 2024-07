Konjunkturdaten im Blick

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch kaum verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0901 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0902 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten richten. Während in der Eurozone eine zweite Schätzung für die Verbraucherpreisentwicklung im Juni auf dem Programm steht, könnten am Nachmittag Wirtschaftsdaten aus den USA für mehr Kursbewegung sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur amerikanischen Industrieproduktion. Am Abend wird zudem der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed erwartet.

Die Veröffentlichung von Preisdaten in Großbritannien bewegte das britische Pfund am Morgen derweil kaum. Der Kurs stieg im Handel mit dem US-Dollar leicht. Die Inflation hatte im Juni überraschend stagniert. Die Teuerungsrate verharrte auf 2,0 Prozent, während Analysten einen erneuten Rückgang auf eine Jahresrate von 1,9 Prozent erwartet hatten. An den Finanzmärkten wird die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinssenkung durch die Bank of England im August nun etwas geringer eingeschätzt als bisher.

